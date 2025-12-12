鈴木亮平が主演を務める医療シリーズのスペシャルドラマ「TOKYO MER 〜隅田川ミッション〜」 主演を務める「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS」が2026年に公開される鈴木亮平。2021年、日曜劇場枠の連続ドラマとして放送されたことからスタートした医療ドラマシリーズ「「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」。劇場版第3弾にして集大成となる本作は、東京が舞台。鈴木自身も「MER最後の戦い」とコメントしている。本シリ