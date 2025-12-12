愛知では12年ぶりとなる「プリンスアイスワールド」の開幕を前に、12日、リハーサルが公開されました。愛・地球博記念公園のアイススケート場では、プロスケーター・鈴木明子さんと、オリンピック2大会連続メダリストの宇野昌磨さんが滑りを確認しました。鈴木明子さん：「ショーならではの素敵なナンバーが沢山あるので、楽しんでもらえたらなと思います」宇野昌磨さん：「またこ