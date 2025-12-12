個人的な話で恐縮だが、生まれて初めてドライブしたフェラーリが、今回紹介する356GT2＋2であった。一般的にフェラーリといえば、ベルリネッタと称された2シーターのクーペボディが主力であるが、60年に誕生した、本格的な量産型2＋2である、250GTE以来、4シーターモデルに市場性があると確信したであろうフェラーリが、常に4シーターモデルをラインナップに加えている。しかも250から後の365に至るまで、この2＋2モデルは、フェラ