◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープレミアリーグ２０２５プレーオフ▽Ｂブロック１回戦磐田Ｕ―１８４―３札幌大谷高（１２日、東広島運動公園陸上競技場）札幌大谷高が初戦で逆転負けを喫し、プレミアリーグ昇格を逃した。磐田Ｕ―１８との対戦は、前半１３分に先制を許したものの、同２６分にＦＷ吉田朝陽（３年）が右サイドをドリブルで一気に突破して同点弾。後半７分にはセットプレーからＤＦ大石蓮斗主将（３年）が１８