12日午後7時5分頃、茨城県南部を震源とするマグニチュード4.9の地震が発生し、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要12日午後7時5分頃、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は茨城県南部(北緯36.2度、東経140.1度)で、震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は4.9と推定されます。この地震による津波