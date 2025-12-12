◆国内男子ゴルフツアー最終予選会最終日（１２日、千葉・千葉夷隅ＧＣ＝７３１９ヤード、パー７２）トップと７打差の２位から出たツアー３勝の３７歳・片岡大育（ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ）が６９で回り、通算１４アンダーで並んだ中野麟太朗（早大）とのプレーオフを３ホール目で制して逆転優勝し、来季シードを獲得した。２３年日本アマ覇者で、１０月にプロ転向した中野が２位、２２歳アマチュアの湯原光（フリー）が１１ア