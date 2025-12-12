東京都心は平年のわずか1％の雨量で空気の乾燥が続き、火事が相次いでいます。東京・港区では住宅火災が発生し、住人は「ガスをつけようとしたら爆発した」と話しています。■渋谷駅の“目の前”で火事…ケガ人なし12日も火事が相次いだ東京。お昼時には、渋谷駅の目の前で…。110番通報「黒い煙と火がある」警視庁などによりますと、火事があったのは5階建ての複合施設の最上階です。火は30分ほどで消し止められ、ケガ人はいない