１２日午後７時５分頃、茨城県南部を震源とする地震があり、茨城県北部と南部、栃木県南部、埼玉県南部、千葉県北西部で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・９と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４茨城県笠間市、城里町、石岡市、筑西市、坂東市、栃木県真岡市、埼玉県春日部市、千葉県野田市▽震度３東京２