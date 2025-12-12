フジテレビは12日、「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」（土曜午後7時）の番組公式サイトを通じ、SUPER EIGHT横山裕（44）の負傷を発表した。公式サイトによると、11日午後、当該番組のロケで横山が「右肋骨骨折、腰椎捻挫」で全治2カ月のけがをしたと公表。「今回の件は、横山さんが回転台の上に乗るゲームの収録中に起きたものです」と説明した。◇◇◇以下、発表全文。12月11日午後、当該番組のロケにおいて、S