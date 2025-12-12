私はアンナ。23歳で幼馴染の旦那と結婚しました。義母は幼い私にとても優しくしてくれた記憶があります。けれど結婚が正式に決まって私が「よそのお嬢さん」から「身内」になると、優しかった義母の態度は変わりました。まったく遠慮のない失礼な言動に、私は何度も嫌な思いをさせられます。しかし旦那は義母が病気であることを理由に何でも言いなり。私はついに「義母を取るのか、私と娘を取るのか、この場で選んで」と迫りました