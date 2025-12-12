肌寒い日が続く中、きょう（12日）、岡山市北区の池田動物園では、カピバラたちに「温かい」プレゼントが贈られました。 【写真を見る】池田動物園でカピバラに暖かい“ゆず湯”のプレゼント約40℃のお湯にまったり「いい湯加減です」【岡山】 約40度の「ゆず湯」にカピバラたちが気持ちよさそうに浸かっています。肌寒い日が続くこの時期に、池田動物園が毎年実施しているものです。 （来園者）「かわいい」「めっちゃ気持ち