サッカーのJ1アビスパ福岡に所属する前嶋洋太選手（28）と見木友哉選手（27）が12日、福岡市南区の福岡少年院を訪問し、サッカーを通じて交流した。今回はブラインドサッカーチーム「ラッキーストライカーズ福岡」の三原健朗選手（51）も参加。約60人の在院者とアイマスクを着けてのブラインドサッカー体験やミニゲームなどを楽しんだ。選手による同少年院の訪問は5回目で、クラブの地域貢献活動の一環として2021年にスタート