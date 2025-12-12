１２月になっても人里への出没が相次ぐクマ。 きょうも酒田市で確認されています。こうした現場の最前線で対応に当たっているのが猟友会です。 猟銃やワナを扱うために必要な狩猟免許の試験が今月行われました。試験を受ける人たちを取材しました。