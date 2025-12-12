福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります） 長浜鮮魚市場市民感謝デー長浜鮮魚市場の一部を一般開放して新鮮な魚介類を販売。午前9時半ごろからは人気の「本マグロの解体ショー・即売」。日時:12月13日(土)午前9時〜正午（鮮魚販売は午前11時まで）場所 長浜鮮魚市場https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57731/クリスマスマルシェ採れた