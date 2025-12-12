熊本県球磨村議会（定数10、欠員1）は12日、松谷浩一村長（63）に対する不信任決議案を賛成8、反対1で可決した。地方自治法に基づき、松谷氏は10日以内に議会を解散するか、辞職または失職を選ぶ必要がある。決議案は村議7人が連名で提出した。不信任の理由として、村有施設の指定管理者による賃金未払いが1年以上解決できていないことや、議会の議決なしに村有地を無償貸与したことなどを列挙。「（松谷氏の）政治的判断の乏