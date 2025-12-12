見附市の小学校で、児童が世話をしてきたアルパカの卒業式が開かれました。 ■小池れいあアナウンサー 「いま 子ども達に連れられて2頭のアルパカが入場。元気いっぱいです。」 見附市の葛巻小学校に3カ月前にやって来たアルパカの親子『リリーとニーナ』。1年生69人が生活科の授業の一環で飼育していましたが、長岡市山古志の牧場に帰ることになり卒業式が開かれました。児童は休みの日も欠かさず、エサ