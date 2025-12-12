鹿児島市・オアシスケア吉野公園で新イルミネーションイベント「LUMI Satsuma」が初開催。テーマは「光よ届け、カゴシマから宇宙へ！」。6エリアで幻想的な光を演出し、桜島中学校との遠隔操作イルミも登場。スケートリンクなども楽しめ2026年2月15日まで開催。（詳しくは動画をご覧ください）