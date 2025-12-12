広島県は開会中の県議会12月定例会でカキ養殖業者への独自の支援策などを盛り込んだ補正予算案を追加で提出しました。県が追加で提出したのは一般会計で総額125億円余りの補正予算案です。うち20億円は養殖カキが大量に死んでいる問題を受けたもので、来シーズン以降の生産維持のために充てられます。被害を受けた養殖業者がカキいかだを準備するための資材費などとして1台あたり50万円を上限とします。■横田美香知事「来年