札幌の路面電車の一部区間が大雪のため運転見合わせとなっています。現在、西４丁目からすすきのを経由して静修学園前までの両方向で運転を見合わせています。こちらは西4丁目の駅なんですけれども、ここで折り返し運転をしているということで、かなりのお客さんが並んでいますね。30メートル～40メートルという長い列になっています。雪の方ですが、遠くは見通せる形になっていますけれども、一気に大雪となり