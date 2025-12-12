全国で猛威を振るうインフルエンザ。県内全域でも流行発生警報が出されていて、学年閉鎖や学級閉鎖が相次いでいます。そんななか、身近にできる感染対策が「手洗い」です。皆さんは、正しく手を洗えていますか？県によりますと、インフルエンザの影響で今週月曜から12日までに、中学校1校が休校し、小・中・高校計16校で学年閉鎖に。学級閉鎖も53校にのぼりました。そんななか、12日に行われたのは。（間世田桜子キャスタ