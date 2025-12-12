12日午後7時5分ごろ、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度4を観測したのは、茨城県の笠間市、城里町、石岡市、筑西市、それに坂東市、栃木県の真岡市、埼玉県の春日部市、千