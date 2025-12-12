先月、東京・赤坂で女性が自衛官の男に刺され重傷を負った事件で、男の勤務先の駐屯地から女性の血の付いた服が押収されていたことがわかりました。この事件は先月16日、港区赤坂のライブハウスの前で陸上自衛隊朝霞駐屯地勤務の2等陸曹・大津陽一郎被告（43）が、40代の女性の左わき腹などを刃物で刺し殺害しようとしたとして逮捕され、きょう、東京地検に起訴されたものです。その後の捜査関係者への取材で、朝霞駐屯地内にある