気象庁によりますと午後7時5分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、石岡市、笠間市、筑西市、坂東市、城里町、真岡市、春日部市、野田市、震度3を観測したのは、白河市、水戸市、日立市、土浦市、古河市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、取手市、つくば市、ひたちなか市、茨城鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、行方市、鉾田市、つくば