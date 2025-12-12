スーパーでのコメの平均価格は、3週連続で5キロ4300円台と高止まりが続いています。農林水産省によりますと、今月7日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、4321円となりました。史上最高値を更新した前の週より「14円」下がりましたが、3週連続の4300円台と高止まりが続いています。新米価格の高値が主な要因とみられます。一方、農水省は「今年のコメの収穫量」について、去年より66万トンあまり