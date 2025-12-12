【モスクワ共同】ロシア連邦捜査委員会は12日、モスクワの裁判所が国際刑事裁判所（ICC）の赤根智子所長ら9人に対し、欠席裁判で懲役15年〜3年6月の有罪判決を言い渡したと発表した。赤根氏の刑期は不明。ロシア当局はICCがウクライナ侵攻に絡んでロシアのプーチン大統領らに逮捕状を出したのは違法だとして、赤根氏らを指名手配して捜査していた。