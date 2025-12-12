今週9日火曜日に発生した神奈川県日向山の山火事について、伊勢原市が鎮圧を発表しました。神奈川県伊勢原市の日向山で発生した山火事は、消防に加えて県の要請で派遣された自衛隊も参加して、3日にわたってヘリコプターから放水をするなどの消火活動を行ってきました。12日は、午前11時ごろから消防のヘリが放水を行っていましたが、熱源が、ほぼないことを確認できたとして。伊勢原市は午後4時50分に火がほぼ消し止められたと発