政府・与党は、いわゆる「年収の壁」を178万円に引き上げる方向で、詰めの調整をおこなっています。自民党・小野寺税調会長「（年収の壁178万への引き上げについて）当時の合意に向けて努力をしていくということは確認をされましたが、まだこれから間合いを詰める必要がある」所得税がかかりはじめる、いわゆる「年収の壁」の引き上げをめぐっては、自民党が、現在の160万円を168万円まで引き上げる方向で調整していましたが、国民