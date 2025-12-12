午後7時05分ころの地震に関する詳しい情報です。気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。震源地は茨城県南部、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、4．9と推定されます。各市町村の震度です。震度4が、茨城県石岡市、笠間市、筑西市、坂東市、城里町、栃木県真岡市、埼玉県春日部市、千葉県野田市。震度3が、福島県白河市、茨城県かすみがうら市、栃木県宇都宮市、埼玉県さいたま市