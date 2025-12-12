全国のスーパーのコメの平均価格が3週ぶりに値下がりしました。農林水産省によりますと、今月7日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロあたり4321円となりました。3週間ぶりの値下がりですが、14週連続で4000円台となっています。高止まりが続いていることからあるコメの卸売業者からは、「例年よりコメが売れていない。全体としては余りそうだ」と懸念の声も出ています。ただ大手小売業者からは「年明