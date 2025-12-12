気象庁によりますと午後7時5分ごろ、東北・関東地方で震度4の地震がありました。震度4を観測したのは、茨城北部、茨城南部、栃木南部、埼玉南部、千葉北西部、震度3を観測したのは、埼玉北部、千葉北東部、福島中通り、群馬南部、東京23区、東京多摩東部、神奈川東部となっています。津波情報、各地の詳しい震度などは、情報が入り次第お伝えします。