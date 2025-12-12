12日午後7時05分ころ、関東地方で震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁によると津波の心配はありません。各地の震度は、震度4が、茨城北部、茨城南部、栃木南部、埼玉南部、千葉北西部。震度3が、福島中通り、群馬南部、埼玉北部、千葉北東部、東京23区、神奈川東部となっています。