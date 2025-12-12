農林水産省は１２日、今月１〜７日に全国のスーパーで販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が前週より１４円安い４３２１円だったと発表した。３週ぶりに下落したものの、１４週連続の４０００円台と高止まりが続いている。農水省は全国のスーパー約１０００店の購入データをもとに平均価格を発表している。販売比率の７割を占める銘柄米は８２円安い４４６９円で、３週ぶりの下落となった。政府備蓄米を含む「ブレン