厚生労働省などが入る中央合同庁舎第5号館＝東京・霞が関厚生労働省は12日、出産にかかる費用を無償化するための制度の大枠をまとめた。正常分娩に全国一律の基本単価を設け、全額を公的医療保険で賄うのが柱。帝王切開による出産などは原則3割の自己負担があるため、現金給付も併用して支払いを軽減する。産後のお祝い膳などのサービスは保険の対象外で、原則自己負担とする。基本単価や現金給付の水準は今後詰める。無償化は