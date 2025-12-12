地元生え抜きのＪｐｎ１・２勝馬（２０２１年川崎記念、かしわ記念）カジノフォンテン（牡９歳、船橋・玉井昇）の引退式が１２日、船橋競馬６Ｒ終了後に行われた。１８年１０月の船橋競馬で２歳デビュー。４歳秋に本格化すると、その年の東京大賞典で３連覇を決めたオメガパフュームに首差２着。続く川崎記念では同馬に３馬身差で逆襲して待望のビッグタイトル。５月のかしわ記念では地元でうれしい戴冠となった。ただ、これ以