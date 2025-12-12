東京都の小池知事が、選んだ「今年の漢字」は、「変」でした。小池知事は12日の定例会見で記者から「2025年の世相を表す漢字一文字は何か？」と問われると、漢字の「変」だと答えました。「変」を選んだ理由として小池知事は、気候変動はさらに進んでいるとして、「気候変動の変」を挙げたほか、激変化する「国際情勢の変」にも触れました。さらに2025年、女性初の内閣総理大臣として高市総理が就任したことも良い方向での「変」だ