「ＨＡＭＡＢ２」に設置された映画「迷宮のしおり」のパネル＝１２日、横浜駅2横浜高速鉄道みなとみらい線、東急東横線の横浜駅コンコースに１２日、イベントなどを行う多目的空間が開業した。既存通路の壁面や柱を装飾し「ＨＡＭＡＢ２（ハマビーツー）」と命名。第１弾として新作映画とコラボした展示パネルが設置された。地下２階南北連絡通路のうち、横浜高速鉄道が所有する通路横の約３５０平方メートルを改装。「Ｂ