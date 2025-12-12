【その他の画像・動画等を元記事で観る】2025年12月10日、コンセプトEP「リンクス」をリリースしたClariS。『魔法少女まどか☆マギカ』インスパイアソングである表題曲などを収録し、コラボレーションムービーも話題のこの楽曲の制作秘話とは？さらに今年1月にエリーとアンナが加入し、第3章が始まったClariSにとって2025年はどんな1年だったのか、改めて振り返る。INTERVIEW BY 冨田明宏TEXT BY 金子光晴夢が叶い、新しい夢が見つ