【モデルプレス＝2025/12/12】声優・女優の“はるかぜちゃん”こと春名風花が、12月11日に自身のInstagramを更新。ウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。【写真】元天才子役、“17歳年上”俳優夫との密着ウエディングフォト◆春名風花、ウエディングフォト公開2025年6月に自身のSNSを通じて、俳優の岩崎MARK雄大との結婚を発表していた春名。「ウエディングフォト‎ 載せるタイミングを逃してしまっていたけれど」