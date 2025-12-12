福岡市は12日、ことしの国勢調査の調査票など個人情報が記載された書類を紛失したと明らかにしました。福岡市によりますと、ことしの国勢調査で世帯主や住所などの個人情報が記載された調査票など、中央区に住む最大254世帯分の書類を紛失しました。関係書類は中央区内のビルの会議室で保管されていましたが、11月18日、収納していたファイル12冊が空になっていることに職員が気づいたということです。その後も紛失した書類は発見