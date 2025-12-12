Column 「錯視」 錯視とは、実際とは異なって見えてしまう視覚のトリックです。配色や形の組み合わせによって、目と脳がズレを起こします。デザインでも、印象や演出に応用されていることも。 ムンカー錯視 同じ色でも、背景の色によって違って見える現象。背景の色の影響で、中央の色が暗く見えたり明るく見えたりします。配色の印象操作に役立ちます。 どちらも同じ赤色の円！ ネオンカラー錯視