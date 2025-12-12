この一年の世相を表す「今年の漢字」が12日発表されました。 2025年も残り2週間あまりです。 街行くみなさんにとっての2025年を表す漢字は何なのか聞いてみました。 12日、京都の清水寺で発表された毎年恒例の「今年の漢字」。 2025年の漢字は「熊」でした。 2025年は各地で熊の被害が相次ぎ、人々の生活や経済活動に影響を及ぼしました。人と自然との共存について考えるきっかけとなったことなどが理由だということです。