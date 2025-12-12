人気のスイーツなど全国の芋グルメが楽しめる「大分おいも万博」が大分市で12日開幕しました。 大分で初開催となる「おいも万博」は2021年から全国各地で開催されている人気イベントです。 兵庫のバターシュガークレープや1年間熟成した芋で作った京都のスイートポテトなど、JR大分駅前の会場には全国の人気店や大分会場限定の店あわせて17店舗が集結しました。 ◆訪れた人は「アイスの乗ったも