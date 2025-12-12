明治安田生命の元営業職員の女性が顧客からおよそ2億円をだまし取っていたことがわかりました。明治安田生命によりますと、群馬支社に30年間勤務していた70代の元営業職員の女性が顧客17人から、およそ2億円をだましとっていたということです。「他社よりも高い利率で運用できる商品がある」と架空の商品を持ち掛けていました。不審に感じた顧客から9月に問い合わせが入り、発覚しました。明治安田生命は、元職員を11月28日付で懲