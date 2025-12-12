12日午前、福岡県春日市でタクシーがスーパーマーケットの駐輪場に突っ込む事故があり70代の男性運転手が軽傷です。警察と消防によりますと12日午前11時すぎ、春日市のスーパーで「タクシーが店舗に衝突した」と店の関係者から119番通報がありました。タクシーは駐輪場に突っ込んでいて運転していた70代の男性が一時、車内に閉じ込められましたが、その後 救出され近くの病院に搬送されました。顔面を打撲するなどの軽傷で意識はあ