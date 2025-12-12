ラグビー・リーグワン1部の埼玉は12日、開幕戦（14日、BL東京戦）の登録メンバー23人を発表した。HO坂手淳史主将（32）が先発入り。今年8月に日本代表初キャップを獲得して11月の欧州遠征4試合で先発を担った佐藤健次（22）はリザーブに回った。今季から就任した堀江翔太FWコーチの指導でスクラムの“改革”に取り組んできている。坂手主将は「プレシーズンの中で形になっている。体現できる自信を持ってやっています」と公式