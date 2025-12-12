JR九州のロゴマークJR九州は12日、クレジットカードなどを改札機にかざして運賃を支払う「タッチ決済」を、来年4月から一部駅で本格導入すると発表した。JRグループで鉄道路線に本格導入するのは初めて。利用者の利便性を高め、交通系ICカードを持たないインバウンド（訪日客）などを取り込む狙いがある。対象は福岡、佐賀県内の4路線で、在来線の計92駅を予定。まずは来秋ごろをめどに鹿児島線の門司港―久留米間や香椎線の海