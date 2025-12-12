メイクアップブランドのキャンメイクは、2025年12月13日から26日まで、渋谷ロフトで「CANMAKE 40周年 POPUP STORE 〜final〜」を開催します。レシート持参で非売品グッズがもらえる会場には、先行発売商品をはじめ、新商品やこの冬におすすめのアイシャドウ、人気のパウダーなど、キャンメイクのアイテムが勢ぞろい。また、企画のひとつとして、商品の購入金額に応じて非売品の限定アイテムがもらえるキャンペーンが実施されます。