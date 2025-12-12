【「comicゼライズ」1号】 12月12日 配信開始 【拡大画像へ】 スターツ出版は、少年マンガジャンルの電子コミック雑誌「comicゼライズ」を2025年12月12日に創刊した。創刊号は各電子書籍ストアにて無料で配信され、2号以降は有料配信される。 創刊号には、「GEMIS-ゲミス-」「かくいう僕らは」「竜崎さんが俺の前だけでデレるリユウ」などが掲載。掲載された作品の1話は「マンガゼグラ