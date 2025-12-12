『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）が、12月19日18時30分から3時間半スペシャルで放送。『ダンスノ完コピレボリューション』と、浜崎あゆみとの居酒屋トークの2本立てでオンエアされる。 （関連：Snow Manはなぜ年越し生配信を行うのか？“自分たちを一番好きな人が一番喜ぶもの”を届ける時間に） 誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ること