山形県警の６０代の男性巡査部長が報償金およそ５７万円を不正に受給したうえ、発覚を防ぐために防犯カメラのハードディスクなどを壊していたとして、懲戒免職処分となりました。 【写真を見る】警察官が報償金を不正受給発覚恐れ防犯カメラのハードディスクなど投げ棄てる60代巡査部長を免職（山形） きょう付で懲戒免職の処分となったのは山形県警の６０代の男性巡査部長です。 この男性巡査部長は去年１０月